Após negociação, servidores de Bayeux decidem suspender greve

Os servidores da Prefeitura de Bayeux, que estavam em greve desde o dia 1º de março, decidiram suspender o movimento grevista nesta terça-feira (4). A decisão aconteceu durante assembleia geral.

Conforme apurou o ClickPB, o Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Bayeux (Sintramb) afirmou que mesmo com a suspensão os servidores vão continuar mobilizados e podem retomar a greve caso a Prefeitura não cumpra com as propostas apresentadas.

Veja abaixo na íntegra a nota do Sintramb sobre a suspensão da greve:

Os servidores municipais e o Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Bayeux decidiram, em Assembleia Geral realizada na manhã desta terça-feira (4) pela suspensão da greve por tempo indeterminado. A decisão aconteceu após decisão da maioria dos trabalhadores presentes após avaliação geral da greve.

A greve de Bayeux por tempo indeterminado já durava 5 semanas e deu-se após diversas mobilizações, paralisações de advertência e greve por tempo determinado. A luta foi marcada por diversos protestos, visitas aos locais de trabalho e denúncias sobre as precárias condições de trabalho.

Uma greve histórica, com boa adesão da base e grande repercussão na mídia paraibana. Os servidores foram gigantes e se fortaleceram ainda mais.

A partir desta quarta-feira(05/04) inicia o retorno dos trabalhos. Contudo a categoria continuará mobilizada e acompanhando as tratativas e cumprimento de propostas. “Caso haja recuo da gestão, uma nova assembleia poderá ser convocada para retomar a luta com os servidores”, ressaltou Germana Vasconcelos, presidenta do Sintramb.

Durante a avaliação foram discutidas questões jurídicas para que nenhum servidor seja penalizado com corte de ponto e estratégias de continuidade da luta mesmo sem a interrupção dos trabalhos nas repartições.

A greve é um dos instrumentos de luta, seguimos com novas estratégias de mobilização e luta, contamos com todos para que a negociação prossiga e que a gestão cumpra com as propostas prévias já apresentadas.

Orientamos aos servidores, que estejam alertas às novas convocações de luta!

Bayeux, 04 de abril de 2023

Fonte: ClickPB