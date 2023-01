Após ‘sumir’ por causa de polêmica e repercussão nacional da sua participação nos atos antidemocráticos no DF, ex-primeira-dama da PB reaparece pedindo volta da monarquia

As polêmicas não param de rodear a ex-primeira-dama da Paraíba, Pâmela Bório.

É que nesta quarta-feira (25) ela reapareceu nas redes sociais, após ter desativado o Instagram e o Twitter ao ver seu nome e imagem repercutidos por conta dos atos antidemocráticos em Brasília no dia 08 deste mês.

Foi justamente no Twitter que ela retornou para pedir o impeachment do presidente Lula (PT) e defendr a volta da monarquia no Brasil, com a presença de um rei que exerce a função de chefe de Estado sem limites de poder ou tempo.

“Impeachment e monarquia já! Está mais do que provado que a ignorância e a ditadura estão correndo desgraçadamente o Brasil, nos empurrando a um abismo sem volta”, escreveu.

Já em resposta a um tweet do presidente-executivo da Tesla e dono da referida rede social, Elon Musk, a jornalista disse que os brasileiros têm “um presidente tirano e ladrão”.

Fonte: Blog do Ninja