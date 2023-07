Romero admite filiação ao Republicanos e pode disputar a Prefeitura Campina Grande

Pela primeira vez o deputado federal Romero Rodrigues admitiu a possibilidade de trocar o Podemos pelo Republicanos. A informação foi repassada pelo próprio parlamentar federal, onde informou que ainda esta semana poderá definir o seu futuro.

Romero disse que irá conversar com o presidente estadual do Republicanos, o também deputado federal Hugo Motta, assim como o presidente municipal do Republicanos em Campina Grande e também deputado federal, Murilo Galdino. Segundo Romero, essa conversa com Murilo já iniciou e ainda esta semana, irá conversar com Hugo Hotta.

“Essa questão partidária estamos discutindo, mesmo assim vou bater um papo com Hugo e Murilo, já conversei com Murilo ontem, vamos tratar desse tema, embora a gente pense em manter um compromisso de aliança para o futuro”, disse Romero no Instagram.

O nome de Romero Rodrigues vem sendo lembrado pela classe política para disputar as eleições municipais de 2024 em Campina Grande, pois existe um grande apelo popular dos campinenses, para a volta de Romero ao comando da Prefeitura.

Fonte: Portal da Capital