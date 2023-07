Sesuma intensifica operação tapa-buracos para recuperar malha viária afetada pelas fortes chuvas, na cidade

Aproveitando a estiagem dos últimos cinco dias, a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), intensificou a operação tapa-buracos, para melhorar as condições de tráfego nas ruas da cidade e dos Distritos. O período prolongado de chuvas danificou bastante uma parte da malha viária de Campina Grande e das estradas vicinais da zona rural do Município. O objetivo é diminuir os danos, seja no pavimento em asfalto ou em paralelepípedos. Segundo levantamento da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), o número de veículos trafegando na cidade, durante o mês de junho, foi recorde com relação aos anos anteriores e, de certa forma, com as fortes chuvas afetou bastante a malha viária.

Todo o trabalho está sendo executado por homens e máquinas da Prefeitura. “Estamos realizando a operação tapa-buracos nos pontos mais críticos e trechos mais movimentados e só vamos parar quando todas as áreas afetadas forem recuperadas, o que também vai depender das condições climáticas, pois nosso material utilizado neste serviço precisa de tempo seco”, afirmou o titular da Sesuma, Geraldo Nobre Cavalcante. O prefeito Bruno Cunha Lima determinou que a Sesuma intensificasse a recuperação dessas áreas e várias equipes estão trabalhando durante o dia e à noite, para recuperar, o mais rápido possível, os setores mais afetados.

A Prefeitura possui duas usinas próprias, que produzem 20 toneladas de concreto betuminoso usinado à quente, a base de britas, pó-de-pedra e ligante asfáltico. Tudo isso facilita o trabalho das equipes, além de reduzir os custos para o erário. Para atender toda a demanda, foram compradas 50 toneladas de emulsão asfáltica, principal matéria prima.

As principais avenidas e corredores da cidade, como Floriano Peixoto, Manoel Tavares, Almirante Barroso, Juscelino Kubitscheck, Canal do Prado, Vigário Calixto, Elpídio de Almeida e Assis Chateaubriand, já foram contemplados, bem como o bairro Três Irmãs. Outras ruas dos bairros da Conceição, Catolé, Liberdade, Jardim Paulistano, Dinamérica, Sandra Cavalcante, Palmeira e Velame, também foram beneficiadas.

O responsável pelo Departamento de Manutenção da Sesuma, Josivaldo Salatiel, que está coordenando pessoalmente todo o trabalho, disse que a operação é rotineira mas, no período de chuvas, é prejudicada, pedindo compreensão da população, já que todo ano, nesta época, o problema se repete.

ESTRADAS

Com relação às estradas, o secretário Geraldo Nobre afirmou que a Prefeitura não parou as atividades de recuperação de estradas, mesmo no período de chuvas, por ser necessário mantê-las em condições de transportar os alunos, manter o tráfego dos veículos da saúde e dos produtores que moram na zona rural.

“Iniciamos uma grande operação para resolver problemas apontados por moradores, tanto da zona rural, como da zona urbana, que moram em ruas ainda não pavimentadas. A ação na zona rural é feita em parceria com a Secretaria de Agricultura”, esclareceu Geraldo Nobre.

O secretário espera que, em mais duas ou três semanas , em permanecendo sem chuvas, toda a malha viária da cidade esteja recuperada. São quatro equipes que estão trabalhando e ele acredita que 50% da meta já foram alcançados. “Em mais alguns dias, o trabalho será concluído”, completou.

A Sesuma dispõe de telefones que podem ser acionados pela população, tanto para ações de limpeza urbana como tapa-buracos. 3310 6125(Delur) e 3310 -6127(Deman).