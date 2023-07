Suspeito de estuprar a neta de 5 anos é preso na PB

By

Um homem de 53 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (30) em Barra de Santa Rosa, município localizado no Agreste paraibano, sob a acusação de estuprar sua própria neta, uma menina de apenas 5 anos. A Polícia Civil confirmou o ocorrido e está conduzindo as investigações.

Segundo o delegado Iasley Almeida, a mãe da criança notou uma mudança no comportamento da filha no dia 25 de junho e percebeu manchas de sangue em suas roupas. Preocupada com a situação, ela levou a menina a uma unidade de saúde que, por sua vez, acionou o Conselho Tutelar.

Diante das suspeitas levantadas, a mãe da criança, acompanhada pelo Conselho Tutelar, procurou a delegacia da Polícia Civil, que solicitou a realização de um exame sexológico e instaurou uma investigação para apurar o caso.

Após a realização do exame, foi confirmado que a criança foi vítima de estupro, e um mandado de prisão foi expedido contra o suspeito. As autoridades localizaram o indivíduo na zona rural da cidade e o conduziram à delegacia para prestar esclarecimentos.

A Polícia Civil agora irá aprofundar as investigações para determinar se o acusado cometeu abusos sexuais contra outras crianças anteriormente. O caso chocou a comunidade local, reforçando a importância de proteger as crianças contra qualquer forma de violência e garantir que os responsáveis sejam responsabilizados pelos seus atos.

As autoridades estão empenhadas em garantir que a vítima receba todo o suporte necessário, bem como em buscar a verdade dos fatos para que a justiça seja feita. A sociedade espera que casos como esse sejam rigorosamente investigados e que os culpados sejam punidos de acordo com a lei.

Fonte: F5