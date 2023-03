Arrastão próximo à divisa da Paraíba com Rio Grande do Norte termina com perseguição e troca de tiros

Arrastão próximo à divisa da Paraíba com Rio Grande do Norte termina...

Dois homens foram presos na tarde de ontem (28), acusados de cometer uma arrastão no distrio de Pitanga da Estrada, no município de Mamanguape, próximo a divisa com o Rio Grande do Norte. Conforme apurou a reportagem, a polícia foi acionada por populares após a ação criminosa. Após diligências e um bloqueio na rodovia, o veículo em que estavam os acusados foi localizado e iniciou-se a perseguição com troca de tiros.

“Os suspeitos, ao perceberem a viatura policial, desviaram o caminho adentrando por uma estrada vicinal, momento em que foram surpreendidos pelas guarnições e tentaram retornar para a rodovia, perdendo o controle do veículo e vindo a capotar”, detalhou a Polícia em comunicado à imprensa.

Segundo informações obtidas pela imprensa, após capotar os acusados efetuaram disparos contra a guarnição, que adotou medidas proporcionais com o intuito de fazer cessar tal afronta. Os conduzidos abandonaram o automóvel e empreenderam fuga a pé. Após uma outra perseguição, os acusados foram presos.

Com eles foram apreendidas uma mochila de couro, uma TV de 32 polegadas, três smartphones e um revólver com quatro munições. Na delegacia seccional de Mamanguape, as vítimas reconheceram que os materiais pertenciam à elas.

Fonte: ClickPB