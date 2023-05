Banco do Nordeste destaca financiamentos para caprinovinocultura e produção de cachaça, na Paraíba

O As linhas de financiamento para o setor rural foram destaque na participação do Banco do Nordeste em eventos no interior da Paraíba. No atendimento aos produtores participantes da Festa da Cabra Rainha, em Santo André, e do Areia Mostra Cachaça, na cidade de Areia, as equipes de relacionamento apresentaram o cartão BNB Agro para aquisição máquinas e equipamentos para otimizar a produção rural.

A instituição atua como agente financeiro das cadeias produtivas no interior do estado e desenvolve a estratégia do Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter), que visa estimular as potencialidades econômicas de cada região. Os organizadores calculam a movimentação de pelo menos 40 mil pessoas nas duas cidades, com ações culturais e gastronômicas, aliadas às atividades com os produtores, como vendas de maquinários.

Em Santo André, houve exposição de caprinos e ovinos, com inspeção e admissão dos animais, além de torneios que mobilizaram a participação de raças consideradas qualificadas no mercado. No total, foram 90 expositores, somando produtores rurais, artesãos e comerciantes de gastronomia. Entre os produtores, a maior procura esteve para investimentos e custeio das atividades.

Com 57 marcas vinculadas à produção de cachaça, o Areia Mostra Cachaça trouxe uma programação que envolveu desde palestras sobre manejo e fabricação do destilado, até atrações culturais e de gastronomia voltados para o consumo da bebida. Os organizadores informam que toda a rede de hospedagem ficou ocupada no período do evento. Os produtores da cidade foram estimulados a buscar mercados para além do Brasil, devido à boa classificação do produto nacionalmente.

A região abriga boa parte dos engenhos paraibanos, compondo uma rota turística que associa a experiência gastronômica a pontos históricos dos engenhos, envolvendo economicamente do produtor de cana ao produtor do destilado, bem como os setores hoteleiros e de bares e restaurantes.

Estratégia do Prodeter

Paralelamente à participação em eventos patrocinados, o Banco do Nordeste desenvolve a estratégia do Prodeter com a presença de instituições parceiras, a fim de contribuir com o fortalecimento e a competitividade das atividades econômicas da região. Em Planos de Ação elaborados em fóruns, os integrantes desenvolvem etapas com vistas à qualificação das cadeias produtivas.

“De forma colaborativa, e buscando a elevação da competitividade de cada atividade econômica identificada como potencial nos territórios, estimulamos a participação de agentes institucionais e econômicos no processo de desenvolvimento local e territorial, a fim de que tenhamos o financiamento integrado, orientado e com risco mitigado no âmbito das atividades produtivas priorizadas pelo Prodeter. Por isso, eventos que buscam qualificar as cadeias produtivas de tais atividades são oportunos, visto que proporcionam a qualificação do crédito e a implantação de melhores investimentos”, destaca o gerente executivo de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste, Izidro Soares Barreiro.

Fonte: Ascom