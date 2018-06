Banhistas devem evitar nove praias da Paraíba

A Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema) classificou 47 praias do litoral paraibano como apropriadas para o banho. A qualidade da água varia entre excelente, muito boa e satisfatória. Outras nove estão impróprias.

De acordo com o relatório semanal, em João Pessoa deve-se evitar a praia do Bessa I, na Avenida Presidente Afonso Pena, próximo ao Maceió do Bessa. Na praia de Manaíra, evitar o trecho 100 metros à direita e 100 metros à esquerda da galeria pluvial no final da Ruy Carneiro/Bahamas. Os banhistas também devem evitar a praia do Cabo Branco, na rotatória do final da Av. Cabo Branco, evitar o banho 100 metros à direita e 100 metros à esquerda da desembocadura da galeria pluvial. Já na praia da Penha, evitar 100 metros à direita e 100 metros à esquerda da desembocadura do rio do Cabelo.

No município de Cabedelo, é bom evitar a praia do Jacaré, à direita do estuário do rio Paraíba e a praia Ponta de Campina, nas proximidades da galeria de águas pluviais que desemboca no mar.

Já no município de Pitimbu, evitar a praia do Maceió, 100 metros à direita e à esquerda da desembocadura do Riacho Engenho Velho e a praia de Acaú/Pontinha, próximo ao Rio Goiana. E no município de Lucena, deve-se evitar a praia Ponta de Lucena, em frente ao estabelecimento comercial Peixada do Geraldo.

A autarquia ainda recomenda aos banhistas que evitem os trechos de praias localizados em áreas frontais às desembocaduras de galerias de águas pluviais, principalmente se houver indício de escoamento recente.

Fonte/Imagem: Portal Correio