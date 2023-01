Botafogo/PB decide amanhã posição do Clube sobre caso de xenofobia praticado por noiva de jogador, mas descarta demissão

By

Botafogo/PB decide amanhã posição do Clube sobre caso de xenofobia praticado por...

“Ele (o jogador) não sofrerá qualquer tipo de punição e demissão porque não cometeu nenhum crime”. A declaração é do presidente do Botafogo da Paraíba Alexandre Cavalcante ao deixar claro que o Clube não adotará nenhum tipo de punição ou demissão do jogado Léo Campos após sua noiva ter disseminado falas xenofóbicas contra os paraibanos nas redes sociais.

O dirigente disse ainda que amanhã, terça-feira (31), o Clube irá reunir a direção para, de forma conjunta, definir a posição oficial do time em relação ao caso.

“Ele foi liberado nesta segunda-feira para acompanhar a noiva na delegacia e amanhã estaremos nos reunindo para definir, de forma conjunta, a posição do Botafogo em relação ao caso, mas ele não sofrerá qualquer tipo de punição e demissão porque não cometeu nenhum crime”, avisou

Drica, noiva do jogador, é alvo de uma investigação da Delegacia Especializada de Crimes Homofóbicos, Raciais e de Intolerância Religiosa -DECHRADI devido a vídeos em que ela é acusada de cometer racismo xenofóbico contra os paraibanos devido ao sotaque e expressões usadas típicas do território.

Fonte: Blog do Ninja