Botafogo-PB divulga nota repudiando as falas xenofóbicas de noiva de jogador

O time de futebol paraibano, Botafogo Futebol Clube, publicou na última quarta-feira (25), através das redes sociais, uma nota de esclarecimento, repudiando as falas xenofóbicas ditas por Drica Borba, noiva do lateral esquerdo do time, Léo Campos.

No vídeo gravado e publicado no story do Instagram, a noiva do jogador Léo Campos desdenha do sotaque nordestino e de alguns costumes típicos da região. Após a repercussão, ela desativou o perfil nas redes sociais. O jogador Léo Campos, em seguida, postou um vídeo ao lado da noiva para se desculpar.

O Botafogo-PB, se pronunciou logo após o vídeo postado pelo jogador. O clube disse que os envolvidos já reconheceram o erro e se manifestaram com pedidos de desculpas.

Confira a nota completa:

“O Botafogo Futebol Clube foi surpreendido na manhã desta quarta-feira com um vídeo circulando nas redes sociais com falas xenofóbicas.

Os envolvidos, reconhecendo o erro, já se manifestaram com pedidos de desculpas.

O Maior da Paraíba, como representante de uma massa plural, reitera que reprova demonstrações que sugiram qualquer discriminação seja por raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou orientação sexual.”