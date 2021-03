By

Brasil recebe 1,02 milhão de vacinas por meio do consórcio Covax

O Brasil recebeu 1,02 milhão de vacinas por meio do consórcio Covax Facility, iniciativa global que é fruto da cooperação de organizações como Unicef, Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

As doses fornecidas por meio do acordo chegaram neste último domingo (21) no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Segundo o Ministério da Saúde, o consórcio entregará até o final deste mês de março mais 1,9 milhão de doses.

Os imunizantes são da vacina Oxford/AstraZeneca, fabricada pela da Coreia do Sul. O Ministério da Saúde afirmou que esse primeiro lote será distribuído às unidades da federação de forma proporcional e igualitária nos próximos dias, seguindo o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação.

Segundo a pasta, o governo federal viabilizou, até o momento, 30 milhões de doses das vacinas aos estados e municípios, e mais 15 milhões serão disponibilizadas até o final de março. A aliança internacional Covax Facility foi criada para acelerar o desenvolvimento e a fabricação de imunizantes contra a Covid-19, garantindo um acesso igualitário à imunização aos diferentes países.

Fonte: Brasil 61