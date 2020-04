BRIGA JUDICIAL: Bolinha promete ingressar com mandado de segurança caso comércio de CG não seja reaberto dia 20

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina Grande (CDL/CG), Artur Bolinha, reforçou a defesa da entidade pela retomada das atividades comerciais da cidade na próxima segunda-feira (20), como pré-determinado após reunião a Prefeitura Municipal de Campina Grande e diversas representações do município. Ele prometeu, inclusive, ingressar com um mandado de segurança caso o comércio permaneça fechado na Rainha da Borborema.

Bolinha, que inclusive havia refutado o adiamento da reabertura do comércio de Campina por parte da gestão municipal, sugerindo que tais atividades já deveriam ter sido restabelecidas de maneira gradativa, comentou que caso o Governo do Estado intervenha no processo através de decreto restritivo, tomará as providências cabíveis.

“É preciso que o Governo esteja atento às necessidades dos municipios de maneira particular, já que cada cidade vive uma situação diferente. Não dá pra instituir um decreto estadualizado numa situação dessa. E nós continuaremos cobrando nesse sentido, porque se não houver um socorro à economia, o número de empresas que já fecharam as portas, apontado nas últimas pesquisas, com certeza será ampliado de maneira drástica. A CDL tem solicitado, se mobilizado pra chamar atenção do governo estadual nesse sentido mas se mesmo assim a restrição se mantiver, entraremos com um mandado de segurança pra garantir o funcionamento do comércio e a manutenção do emprego das pessoas”enfatizou.

Decreto estadual

O governador João Azevedo indicou que pretende prorrogar o decreto de fechamento do comércio e isolamento social na Paraíba, que tem validade até o próximo domingo (19).

O gestor estadual informou nesta terça-feira (14) que um novo decreto está sendo preparado, com os mesmos termos, para manter a suspensão das atividades de escolas, comércio e outros setores.

O decreto 40.169, publicado em 4 de abril, tem validade até dia 19 de abril e as restrições nele valem para cidades e suas respectivas Regiões Metropolitanas que tenham casos confirmados da Covid-19.

Fonte: Assessoria