Cachorro pisa em arma, atira e mata o seu próprio dono, de 32 anos, dentro de carro

Um homem de 32 anos de Wichita, cidade mais populosa do estado de Kansas, nos EUA, morreu após ser baleado por seu cachorro, no último sábado. A vítima estava sentada no banco do passageiro da frente de sua caminhonete quando seu cachorro pisou em um rifle no banco de trás. A bala atingiu o homem no banco da frente, de acordo com os relatórios policiais. Ele estava em uma viagem de caça de animais, o que explicaria a presença da arma.

Ao canal de televisão KWCH-DT, afiliado da CBS, o Gabinete do Xerife do Condado de Sumner disse que “as unidades de resposta chegaram minutos após a ligação para a emergência e começaram os cuidados médicos ainda no local. O homem, no entanto, não resistiu, e “morreu devido aos ferimentos” antes de ser encaminhado para um hospital.

Nas redes sociais, o caso acabou despertando opiniões a respeito do controle do uso de armas. Muitas pessoas criticaram o fato do homem estar armado e apontaram para uma falta de segurança no ambiente do carro. Um homem que se identificou como amigo da vítima saiu em defesa dele.

“Para todos os ‘especialistas em armas’ aqui: esse homem era meu amigo por mais de 20 anos. Esses comentários que vocês fazem são odiosos. Conheço esta família muito bem e não posso dizer o quanto seus corações doem agora. Vocês deviam se envergonhar”, escreveu.

Segundo dados do “Gun Violence Archive”, tiveram 101 tiroteios não intencionais nos Estados Unidos desde o início deste ano de 2023. Em 2022, mais de 1.600 foram relatados.