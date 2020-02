Cagepa propõe reajuste de 9,6% na conta de água para 2020, na Paraíba

O presidente da Cagepa, Marcus Vinícius Neves, propôs o acréscimo de 9,6%, o que representa R$ 3,64 a mais por mês para os usuários residenciais que consomem até 10m³ de água. Ou seja, a tarifa nessa faixa de consumo deve sair dos R$ 37,91 atuais para R$ 41,55. Caso o cliente pague água e esgotos, a tarifa de 10m³ de água sairá dos R$ 68,24 atuais para R$ 74,79. De acordo com a companhia, 67% dos clientes está na faixa de consumo de 10m³.

A proposta ainda deve passar por uma análise da Agência de Regulação do Estado da Paraíba (ARPB) para que seja definida a nova tarifa. Os novos valores só entram em vigor após aprovação da ARPB e publicação dos novos valores no Diário Oficial do Estado (DOE). O realinhamento tarifário da empresa pode entrar em vigor a partir de maio de 2020.