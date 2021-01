Calvário: novo líder do Governo recebeu propina da “Orcrim” de Ricardo Coutinho

O novo líder do Governo na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), deputado estadual Wilson Filho (PTB), recebeu propina da Organização Criminosa (Orcrim) que, segundo investigações da Polícia Federal (PF), desviou milhares de reais dos cofres públicos paraibanos sob comando do ex-governador Ricardo Coutinho (PSB).

A informação é da ex-assessora do então procurador-geral do Estado da Paraíba, Gilberto Carneiro, Maria Laura, prestada durante delação ao Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado da Paraíba (MPPB), no âmbito da Operação Calvário.

Na delação, a ex-assessora relatou o repasse e entrega de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), oriundos de dinheiro roubado da Saúde e Educação estadual, ao então candidato a vice-prefeito de João Pessoa nas eleições de 2016, Wilson Filho.

Confira abaixo o trecho da delação onde a ex-assessora Maria Laura detalha sobre o repasse do dinheiro roubado:

