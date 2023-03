Calvário: operação da PF mira fraude de R$ 2 milhões na Educação no governo Ricardo II

A Polícia Federal na Paraíba, juntamente com o Ministério Público Federal, a Controladoria-Geral da União e o Gaeco do Ministério Público da Paraíba, deflagrou na manhã desta quarta-feira (08) operação Terceira Estação, um desdobramento da Calvário. A ação foi autorizada pela 16ª Vara da Justiça Federal.



A investigação de hoje apura a prática de crimes relacionados à fraude na contratação, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro na aquisição de mobiliário escolar pela Secretaria de Educação do Estado da Paraíba.

São cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nos bairros do Altiplano, Bessa e Jardim Planalto, em João Pessoa, além de Taquaritinga, em São Paulo.

A contratação ocorreu no ano de 2017, durante o governo Ricardo Coutinho II, e o prejuízo estimado é superior a R$ 2 milhões. Na época a Educação estadual tinha como secretário Aléssio Trindade.

O nome da operação remete à Via Sacra, representada por 14 (quatorze) estações que reproduzem o trajeto percorrido por Jesus Cristo até o Monte Calvário. A Terceira Estação representa a primeira queda de Jesus Cristo ao carregar a cruz, símbolo do pecado e da devassidão humana.

A operação Terceira Estação decorreu do esforço investigativo e do compartilhamento de parte do material probatório obtido pela Operação Calvário. As penas somadas podem chegar a 39 anos de prisão.

OfarolPB com MaisPB