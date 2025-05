Câmara realiza Sessão Especial em homenagem ao Dia das Mães com falas emocionantes de vereadores e familiares

Na manhã desta quarta-feira (14), a 37ª Sessão Ordinária foi presidida pelo vereador Saulo Germano e secretariada pelo vereador Rafafá. Diante dos debates que foram realizados sobre o combate à fome e a segurança alimentar, foi aprovado por unanimidade o requerimento que convida a secretária estadual de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba, Pollyanna Dutra, para se fazer presente na CASA e tratar sobre as políticas públicas estaduais voltadas à segurança alimentar. Em seguida, foi realizada a Sessão Especial em alusão ao Dia das Mães, de autoria do vereador presidente Saulo Germano.

37ª SESSÃO ORDINÁRIA – TRIBUNA

Durante o Grande Expediente, o vereador Alexandre Pereira repercutiu uma fala do deputado estadual João Gonçalves na Assembleia Legislativa da Paraíba, que denunciou supostos privilégios e uso político da máquina pública por parte de uma secretaria estadual, cuja titular se lançará como candidata a deputada federal.

Diante dessas acusações, o vereador disse que o Governo do Estado parece perder o controle nessa antecipação das eleições de 2026. Diante desse contexto, o vereador questionou quando Campina Grande voltará a ser contemplada com os programas sociais do Governo do Estado, especialmente os que garantem alimentação para a população mais carente, a exemplo da distribuição diária de refeições.

A vereadora Jô Oliveira acrescentou que esteve recentemente em Brasília, em diálogo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, tratando sobre os editais das cozinhas solidárias. Ressaltou que a presença da secretária estadual poderá contribuir para a compreensão das ações já executadas pelo governo estadual e para avaliar possibilidades de integração com as políticas federais voltadas à segurança alimentar.

O vereador Rostand Paraíba, por sua vez, retomou a defesa da implantação do programa “Areninhas”, de sua autoria, aprovado na legislatura passada. O parlamentar exibiu imagens de espaços utilizados pela comunidade para atividades esportivas e destacou a necessidade de implantação imediata da primeira unidade. Também defendeu a aprovação de um projeto de sua autoria que cria um espaço específico e regulamentado para a prática do “grau” — manobra realizada por motociclistas —, de forma a garantir segurança nas vias públicas. Outro projeto apresentado por Rostand trata do reconhecimento da Pedra do Morcego como ponto turístico da zona leste do município, localizada no Parque Estadual do Poeta Repentista Juvenal de Oliveira. Por fim, Rostand elogiou o andamento das obras do Centro de Convenções de Campina Grande, anunciando que 80% da estrutura será inaugurada no próximo dia 21. Segundo ele, a obra representa não apenas um avanço para o turismo e eventos, mas também para a valorização imobiliária e melhoria da mobilidade urbana na região.

A sessão concluiu com apresentação de requerimento que convida a secretária estadual de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba, Pollyanna Dutra, para se fazer presente na Câmara Municipal de Campina Grande e tratar sobre as políticas públicas estaduais voltadas à segurança alimentar. O requerimento foi aprovado por unanimidade.

SESSÃO ESPECIAL – DIA DAS MÃES

Na abertura da solenidade, o autor da propositura, vereador presidente Saulo Germano, destacou a importância da celebração, ressaltando que a ocasião é mais do que justa por homenagear aquelas que movem a vida com seu amor e dedicação. Saulo Germano reforçou que ser mãe vai além do vínculo sanguíneo, sendo uma experiência marcada pela presença, pelo cuidado, pelo amor incondicional e pela capacidade de transformar vidas com afeto.

Em sua fala, fez uma homenagem especial à sua mãe, falecida quando ele tinha apenas sete anos de idade, estendendo as felicitações a todas as mães presentes, incluindo servidoras, vereadoras, assessoras, esposas e mães de parlamentares. A homenagem também foi dedicada, de forma afetiva, à sua esposa, irmã, sogra e filhas, que estavam presentes na solenidade.

Crizane Xavier, esposa de Saulo Germano, dedicou homenagens à sua mãe que estava presente na sessão e agradeceu também a cunhada, Solange, responsável pela criação de Saulo após o falecimento da sua mãe Terezinha Garcia Ribeiro.

Na composição da mesa, estiveram presentes as vereadoras Carol Gomes, Aninha Cardoso, Waléria Assunção, Valéria Aragão, Ivonete Ludgério, Pâmela Vital, Fabiana Gomes e Jô Oliveira, além da Senadora Nilda Gondim. A sessão teve ainda a exibição de um vídeo com imagens das mães dos parlamentares e uma apresentação musical do cantor Aylton Lenny.

Na tribuna, os filhos e filhas das parlamentares e das esposas dos parlamentares prestaram suas homenagens e agradecimentos. A filha do vereador Saulo Germano, Sara Ribeiro, falou sobre a importância de honrar as mães e o quanto a maternidade foi transformadora em sua vida. A filha da vereadora Fabiana Gomes, Maria Luiza, falou sobre o orgulho que tem da sua mãe, que além de ser chefe de família, representante do povo, sempre foi uma amiga e um colo que acolhe. Arthur, filho da vereadora Aninha Cardoso, ressaltou o quanto ela merece todas as homenagens. Já Bernardo Pimentel destacou a importância de sua mãe, Selda, esposa do vereador Pimentel, destacando a importância dela e da sua avó em sua formação.

As vereadoras mencionaram as suas mães e histórias que emocionaram a todos, compartilhando o quanto foram fundamentais nas suas jornadas, para que hoje também possam estar nas posições que ocupam.

Ivonete Ludgério destacou que além de ser mãe, é avó e também cuida da sua mãe. ‘’O papel que Deus me deu mais abençoado é o de ser mãe’’ – ressaltou.

Waléria Assunção contou sua experiência ao sair da casa da mãe, deixando-a no interior do Ceará e relembrou o quanto ela sofreu para deixar que ela viajasse para Campina Grande, para construir a sua carreira profissional.

Jô Oliveira falou sobre o medo que sempre sentiu na infância de perder sua mãe, pois foi a grande e única responsável pelos seus cuidados, dedicação e amor.

Valéria Aragão ressaltou o quanto a sua mãe é um exemplo de coragem e jovialidade, em que mesmo aos 81 anos, corre 12km todos os dias.

Pâmela Vital parabenizou a sua mãe e também a sua avó Nilda Gondim, que estava presente na sessão e disse que a maternidade tem sido uma experiência incrível. ‘’Eu não sabia o tamanho do amor que cabe no coração de mãe’’ – frisou.

Fabiana Gomes fez menção a força da sua mãe, que enfrentou a violência doméstica, e que mesmo diante de todas as suas imperfeições foi a grande responsável por ensiná-la a ser mãe.

Carol Gomes contou que participou da jornada de trabalho da sua mãe, sendo um grande exemplo de fortaleza e responsável por inúmeros ensinamentos.

Os vereadores prestaram homenagem às suas mães e esposas, destacando o quanto são importantes em suas jornadas profissionais e de vida.

Pimentel Filho falou sobre os 48 anos de convivência com a sua esposa Selda Pimentel, destacando o seu papel na maternidade. Disse também que teve a graça de ter duas mães, a biológica e a mãe da sua esposa, sendo muito feliz por ter tido dois exemplos de maternidade.

Rafafá destacou a felicidade da sessão e a oportunidade de falar sobre as mães que cuidaram dele.

Saulo Noronha parabenizou a todas as mães presentes, ressaltando tanto as qualidades da sua mãe, como também da sua esposa, mãe dos seus filhos. Também tiveram depoimentos de parlamentares que perderam as suas mães, mas que deixaram suas mensagens de agradecimento.

Aninha Cardoso, registrou que hoje completa 11 meses que perdeu a sua mãe, sendo o primeiro Dia das Mães sem a sua presença, destacando que foi uma mulher que sempre a amou e aconselhou.

O vereador Márcio Eletropolo falou sobre a perda da sua mãe, mas também a felicidade de honrar a sua esposa, agradecendo por todo o papel que desempenha.

Frank Alves compartilhou a difícil jornada que a sua mãe enfrentou, diante do câncer que a acometeu, mas que hoje ele tem um propósito e uma missão de representar verdadeiramente os portadores de câncer, através da instituição Aurineth Alves, que carrega o nome da sua mãe.

Severino da Prestação disse que teve a presença da sua mãe até os 50 anos de idade e tem muito a agradecer pelos ensinamentos que recebeu.

Olimpio Oliveira falou que a sua mãe o cuidou com muita dedicação e também falou sobre a sua esposa, Geisa, que se encaixa em qualquer poesia e texto sobre as mães. O vereador aproveitou a oportunidade para homenagear todas as mães solos, adotivas e as mães atípicas.

Fonte: Ascom

Foto: Josenildo Costa/CMCG