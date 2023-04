Caminhão da PRF é flagrado em alta velocidade e realizando ultrapassagens perigosas na BR-230

By

Recebemos imagens de um Caminhão aboiador da PRF na tarde desta quinta-feira santa, dia 06 de abril. O Vídeo que mostra o caminhão, trafegando em alta velocidade pela BR-230 e realizando diversas ultrapassagens indevidas.

O flagrante foi feito por volta das 13h entre os município de Soledade e Campina Grande nas proximidades da Praça do Meio do Mundo, em Boa Vista, na Paraíba.

Em um trecho do vídeo, é possível perceber o caminhão ultrapassando em um trecho onde não é permitido e por pouco não colide de frente com vários carros que vinham no sentido contrário.