Campina tem segundo caso confirmado de Covid-19

By

A Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande confirmou na manhã deste sábado, 28, o segundo caso positivo para Covid-19 na cidade.

O paciente é um homem de 60 anos, que retornou da cidade de São Paulo no último dia 13, onde teve contato com uma pessoa diagnosticada com Covid-19. Após seu retorno, foi atendido num hospital privado, fez a coleta para o teste de coronavírus e agora cumpre isolamento domiciliar.

Até o momento, Campina Grande possui dois casos confirmados de Covid-19. O primeiro caso foi confirmado ontem e trata-se de um outro homem de 42 anos, que também foi atendido em hospital privado e cumpre isolamento domiciliar.

Fonte: Codecom