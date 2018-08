CEREST-CG acompanhará investigações para saber causas de acidentes na empresa ASA Indústria e Comércio Ltd

O Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador de Campina Grande – CEREST-CG, notificará o acidente ocorrido na empresa ASA Indústria e Comércio Ltda, onde aconteceu um rompimento de um silo de milho, na manhã desta quarta-feira, 18, deixando duas vítimas soterradas, tendo uma delas ido a óbito.

Após o acidente na empresa, localizada na Avenida Almeida Barreto, em Campina Grande, o CEREST encaminhou ao local um engenheiro de segurança do trabalho, que juntamente com profissionais de outros órgãos, como Ministério do Trabalho e Emprego e o CREA, acompanharam o trabalho das equipes de resgate (Bombeiros e SAMU).

O CEREST-CG, além de notificar o acidente junto ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), para as providências posteriores, acompanhará as investigações com os demais órgãos envolvidos, com o objetivo de identificar as causas que provocaram o rompimento do silo com milho, resultando no soterramento dos trabalhadores.

Fonte: Codecom

Imagem: Google