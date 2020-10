Consumidor pode encontrar gasolina comum vendida a partir de R$ 4,059 em Campina Grande

De acordo com a última pesquisa de preços realizada pelo Procon Campina Grande, nos postos de combustíveis da cidade, o preço do litro da gasolina comum passou por uma redução de 0,19% em relação ao mês anterior. Este combustível apresentou ainda preço médio de R$ 4,175. Já o etanol sofreu um reajuste de 0,064% e passou de R$ 3,124 em setembro para R$ 3,126. Os fiscais do Procon visitaram 59 postos nos dias 13 e 14 deste mês.

Sobre a variação de preços para cada tipo de combustível, entre os estabelecimentos visitados, o óleo diesel S-10 apresentou uma variação muito alta (21,64%) chegando aos 71 centavos de diferença entre o menor e o maior preço encontrado. Já a gasolina comum apresentou uma diferença de 24 centavos entre o menor e o maior preço.

Ainda de acordo com a pesquisa, o consumidor pode comprar a gasolina comum a partir R$ 4,059. Mesmo assim, a maioria dos postos (37,28%) está vendendo este produto por R$ 4,199. O etanol pode ser encontrado por R$ 2,980.

O consumidor que tiver o hábito de pesquisar, antes de realizar o abastecimento do veículo, poderá acessar o levantamento de preços realizado pelo Procon no link https://procon.campinagrande. pb.gov.br/category/pesquisa- de-preco/2020/.

“Caso tenha um carro com motor flex e tenha dúvida sobre qual combustível é mais vantajoso, só precisa dividir o valor do litro do álcool pelo da gasolina. Se o resultado for menor que 0,7 abasteça com o álcool. Se maior, escolha a gasolina. Por exemplo, se o álcool custa R$ 2,98 e a gasolina R$4,059, o resultado da divisão do primeiro pelo segundo é 0,73, ou seja, maior que 0,7. Portanto, neste caso, é melhor abastecer com a gasolina”, explicou Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon Campina Grande.

Fonte: Codecom