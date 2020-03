Romero determina a prorrogação do pagamento da cota única do IPTU para o dia 31 deste mês

Prazo inicial definido pela Prefeitura se encerraria na próxima sexta-feira, 6

O prefeito Romero Rodrigues determinou o adiamento do prazo, que venceria nesta sexta-feira (6), para pagamento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2020 em Campina Grande, com desconto de 15%. De Brasília, após contato com o secretário Joab Pachêco, das Finanças, Romero ponderou que as adversidades provocadas pelo atraso na entrega dos carnês pelos Correios e inconsistências no sistema online com o Banco do Brasil têm provocado transtornos aos contribuintes.

De acordo com o prefeito campinense, o novo prazo para os contribuintes ficarem em dia em relação ao IPTU em Campina Grande, no tocante ao pagamento da cota única, passa a ser o próximo dia 31 deste mês, sem mais possibilidades de prorrogações.

Joab Pachêco assegurou ao prefeito que a Secretaria de Finanças do Município já vem fazendo o levantamento de todos os problemas envolvendo a emissão dos boletos online e também ao processo de distribuição dos carnês pelos Correios, focando em soluções a curto prazo. “O importante é que o contribuinte, um parceiro do Município, não seja penalizado pelas falhas na operação”, observou Romero Rodrigues.

A Prefeitura de Campina Grande providenciou a impressão de mais de 100 mil carnês de IPTU e há uma expectativa de que, em 2019, o recolhimento do imposto novamente repita os bons resultados históricos alcançados nos anos anteriores.