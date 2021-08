Covid-19: Brasil registra mais de 34,8 mil casos da doença; RJ tem a maior taxa de letalidade do país

O Brasil registrou mais 34.885 casos e 1.211 óbitos por Covid-19, nesta terça-feira (10), de acordo com o mais recente balanço do Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, mais de 20,2 milhões de brasileiros foram infectados pelo novo coronavírus. O número de pessoas que morreram pela doença no país é superior a 564 mil.

A quantidade de pessoas recuperadas da doença, por sua vez, ultrapassa 19 milhões. O Rio de Janeiro ainda é o estado com a maior taxa de letalidade entre as 27 unidades da Federação (5,65%), embora não conte com o maior número de vítimas fatais. O índice médio de letalidade do país é de 2,8%.

Taxa de letalidade nos estados

Rio de Janeiro – 5,65%

São Paulo – 3,42%

Amazonas – 3,24%

Pernambuco – 3,20%

Maranhão – 2,86%

Pará – 2,81%

Goiás – 2,79%

Mato Grosso – 2,58%

Ceará – 2,57%

Paraná – 2,57%

Minas Gerais – 2,56%

Alagoas – 2,55%

Mato Grosso do Sul – 2,52%

Rondônia – 2,47%

Rio Grande do Sul – 2,43%

Piauí – 2,21%

Espírito Santo – 2,19%

Bahia – 2,16%

Sergipe – 2,15%

Distrito Federal – 2,14%

Paraíba – 2,13%

Acre – 2,06%

Rio Grande do Norte – 1,99%

Tocantins – 1,68%

Santa Catarina – 1,62%

Amapá – 1,58%

Roraima – 1,57%

Em relação aos municípios, a cidade de Janduís (RN) permanece com a maior taxa de letalidade da Covid-19 do país: 63,64%. Em seguida aparecem São Luiz do Paraitinga (SP), com 31,65%; Boa Vista do Gurupi (MA), com 26,67%; Miravânia (MG), com 20%; e Paço do Lumiar (MA), que registra 16,01%.

Entre os municípios com as menores taxas de letalidade do Brasil, vários têm esse índice cravado em 0%, pois não confirmaram nenhum óbito pela doença até o momento. Entre eles, Campo Azul (MG), Guabiju (RS), Lavandeira (TO), Pedra Preta (RN) e Sítio d’Abadia (GO).

Os números têm como base o repasse de dados das Secretarias Estaduais de Saúde ao órgão. Acesse as informações sobre a Covid-19 no seu estado e município no portal brasil61.com/painelcovid.

Fonte: Brasil 61