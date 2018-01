CPCon divulga resultado final do concurso para técnicos administrativos da Universidade Estadual

A Comissão Permanente de Concursos (CPCON) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) divulgou nesta terça-feira (30) o resultado final do concurso público para servidores técnicos administrativos da Instituição. As relações dos aprovados por cargo podem ser conferidas no endereço eletrônico https://cpcon.uepb.edu.br/concursos/UEPB2017/.

De acordo com a Administração Central da Instituição, todos os 197 servidores aprovados devem ser convocados para posse até a próxima segunda-feira (5) e entrarão em atividade até o final do mês de março.

Para nível fundamental, as vagas foram para os cargos de auxiliar administrativo (92 vagas) e auxiliar de laboratório de análise físico-químicas (3 vagas). Para o nível médio as vagas foram para os cargos de almoxarife (5 vagas), assistente técnico (86 vagas), técnico de segurança do trabalho (1 vaga) e desenhista projetista (2 vagas). Já para nível superior as vagas foram para os cargos de administrador (1 vaga), advogado (1 vaga), pedagogo (2 vagas), economista (1 vaga), psicólogo (1 vaga), farmacêutico industrial (1 vaga) e secretário executivo (1 vaga).

Conforme previsto no edital, as remunerações são de R$ 1.502,24 para cargos de nível fundamental; R$ 2.394,35 para cargos de nível médio e R$ 3.396,43 para os cargos de nível superior. Todos os detalhes do concurso podem ser conferidas no edital, disponível no endereço http://cpcon.uepb.edu.br/.

