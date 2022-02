Curiosidades sobre o ministro Edson Fachin, novo presidente do TSE

Toma posse nesta terça feira(22) como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Luiz Edson Fachin. Ele é ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) desde 16 de junho de 2.015 e membro titular do TSE desde 16 de agosto de 2.018.

Confira dez curiosidades sobre a trajetória do jurista:

1 – Casou-se antes da formatura com sua colega de faculdade, Rosana Amara Girardi Fachin que, atualmente, é desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná(TJEP). Eles permanecem juntos.

2 – Tem, com a esposa, duas filhas: a médica especialista em cirurgia pediátrica Camila Girardi Fachin e a advogada atuante em direitos humanos Melina Girardi Fachin.

3 – Pesquisador, tem mais de 20 livros publicados — entre escritos e organizados. Ele se graduou em direito pela UFPR (Universidade Federal do Paraná) em 1.980. Terminou o mestrado em 1.986, na PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), onde também fez doutorado, concluído em 1.991. Atuou como professor de direito civil da UFPR de 1.991 até tomar posse no STF, em 2.015.

4 – É dono de um Fusca e gosta de colecionar peças originais do carro. Fachin é fã do modelo.





Fusca: Uma das paixões do ministro Luiz Edson Fachin

5 – Nasceu em Rondinha (RS) e mudou-se com a família para Toledo (PR) quando tinha dois anos. É filho único de uma professora e de um agricultor.

6 – De família sem muitos recursos financeiros, chegou a vender laranjas com o avô em uma carroça pelas ruas. Antes de se formar em direito, trabalhou também como empacotador de uma loja de tecidos e vendedor de passagens em uma rodoviária.

7 – Passou pela sabatina mais longa já feita pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado para entrar no Supremo Tribunal Federal(STF). Em 12 de maio de 2.015, os senadores sabatinaram o jurista por 12 horas e 25 minutos. No plenário do Senado, teve 52 votos a favor e 27 contra sua nomeação.

8 – Por ser o relator no STF dos casos relacionados à operação Lava Jato é, no tribunal, o ministro com mais casos sigilosos no gabinete.

9 – É fluente em inglês, espanhol, italiano e francês.

10 – É um avô ‘babão’. Ele tem três netos: Bernardo, Flor e Bela. Costuma mostrar fotos das crianças para seus colegas e amigos e demonstrar orgulho dos descendentes.

Fonte: R-7 / Fotos: Divulgação STF e Reprodução Redes Sociais