Daniel Silveira será chamado para depor na investigação sobre Marcos do Val

Policiais federais vão chamar para depoiomento o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), nas investigações envolvendo o senador Marcos do Val (Podemos-ES), alvo de mandados de busca e apreensão, após ser acusado de atrapalhar investigações dos atos golpistas do 8 de janeiro. A PF encontrou conversas entre Silveira e o parlamentar. A infrmação foi publicada pelo portal G1.

Em fevereiro, Marcos do Val admitiu que existia um plano entre aliados de Jair Bolsonaro (PL) para um golpe de Estado no País. A iniciativa teria o apoio de Silveira e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que era comandado pelo general Augusto Heleno.

Um dos motivos da operação desta quinta foi a divulgação de documento da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) pelo senador bolsonarista, para tentar prejudicar as investigações das manifestações terroristas do 8 de janeiro, quando apoiadores de Bolsonaro invadiram a Praça dos Três Podores, em Brasília (DF). A PF pediu a prisão do senador, mas o Supremo Tribunal Federal negou a solicitação.

Fonte: Brasil 247