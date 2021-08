Defesa Civil diz que bloco com rachaduras no Aluízio Campos não apresenta perigo iminente, mas observação continuará por dois meses

Defesa Civil diz que bloco com rachaduras no Aluízio Campos não apresenta...

coordenador da Defesa Civil em Campina Grande, Ruiter Sansão, disse que o bloco de apartamentos no condomínio Marinês, conjunto Aluízio Campos, que tem rachaduras, fissuras e infiltrações por enquanto “não apresenta risco iminente, perigo imediato, de desabar ou mesmo ter sua situação agravada rapidamente e, nesse caso, os moradores podem continuar nos imóveis”. A causa do problema ainda é desconhecida, mas está sendo investiga.

Nesta quarta-feira uma equipe formada por engenheiros da secretaria municipal de obras, integrantes da secretaria de planejamento e membros da Defesa Civil esteve fazendo uma vistoria no bloco residencial, onde existem 16 apartamentos e vários deles com problema de infraestrutura, o que tem causado medo e preocupação aos moradores.

Ruiter Sansão disse que “a preocupação é pertinente, até porque os moradores não conhecem do assunto e precisam sim de uma orientação e de segurança para continuarem morando no local”, sem falar nas questões de beleza e depreciação dos imóveis. A vistoria foi feita depois que alguns moradores do condomínio fizeram fotos e vídeos mostrando as rachaduras nas paredes internas e externas do prédio, como também no teto, denunciaram o caso na imprensa e procuraram a Defesa Civil para pedir ajuda.

Depois de uma inspeção detalhada a equipe chegou à conclusão de que não há risco imediato para os moradores, mas o problema ficará sob observação durante um período de dois meses e se houver agravamento da situação será preciso adotar providências firmes, provavelmente com acionamento do seguro de garantia do imóvel e, caso necessário, a retirada das pessoas dos apartamentos.

Diante da situação a construtora Rocha, responsável pela obra do Aluízio Campos, está realizando serviço de manutenção nos apartamentos afetados, restaurando paredes, tetos e pisos no condomínio. Os moradores foram orientados a acompanhar as obras de reparo, assim como a ficarem atentos a qualquer evolução, retorno ou aumento das fissuras e qualquer mudança nesse sentido a Defesa Civil deve ser acionada imediatamente.

PEDREIRA

Outra situação observada pela Defesa Civil durante a vistoria desta quarta-feira foi a questão de explosões numa pedreira instalada na área do conjunto habitacional e que, de acordo com os moradores, quando isso acontece são registrados abalos nos apartamentos, além da formação de uma grande nuvem de poeira e fumaça pelo condomínio.

Ruiter Sansão disse que a princípio, até pela distância, não há relação das explosões com as rachaduras, mas ele adiantou que “nada está descartado e é preciso encontrar a causa das fissuras e rachaduras nos apartamentos, por isso mesmo a situação ficará sob observação durante dois meses até que haja uma explicação definitiva para o problema”, comentou.

Fonte: Apolinário Pimentel