A Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de emergência em 12 cidades da Região Nordeste. Em dez delas, o motivo foi a estiagem. Estão na lista os municípios de Botuporã, Cafarnaum e Ibitiara, na Bahia; Cratéus e Milhã, no Ceará; Lajes, Patu, Santa Cruz e São José do Seridó, no Rio Grande do Norte, além de Santana do Piauí.

Também no Rio Grande do Norte, as cidades de Jaçanã e Serra de São Bento entraram em situação de emergência devido à seca.

Após o reconhecimento federal, estados e municípios podem solicitar recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR. Karine Lopes, secretária Nacional de Proteção e Defesa Civil substituta, explica como pode ser usado o repasse.

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil apoia os municípios nas ações de resposta dos desastres, com ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais e com as ações de reconstrução.

Tanto o pedido de reconhecimento de situação de emergência quanto de recursos deve ser formalizado pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o S2iD. A ferramenta pode ser acessada em s2id.mi.gov.br.

Para saber mais sobre as ações do Ministério do Desenvolvimento Regional na área de Proteção e Defesa Civil, acesse mdr.gov.br.

Fonte: Brasil 61