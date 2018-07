Deputado afirma que há partidos fazendo leilão para formar alianças na Paraíba

By

O deputado Raniery Paulino (MDB) falou sobre o processo eleitoral paraibano e disse que a Paraíba não precisa de aventuras políticas para ser administrada em 2019 e aposta na pré-candidatura do senador José Maranhão por não precisar de avalista para o trabalho que irá desempenhar a frente do Estado.

“Eu acredito no trabalho que Maranhão tem ao longo da sua vida, mas também no tirocínio administrativo que ele tem. É importante que a gente construa a Paraíba com pessoas que conhecem a Paraíba. A gente não pode apostar em aventuras. Zé Maranhão não é interrogação e nem precisa de aval diferentemente de outros postulantes ao cargo de governador”, referendou.

Para o deputado, é plenamente possível se juntar às novas idéias para fazer alianças, sem por ventura estar envolvido no lamaçal que existe hoje, na política nacional e na Paraíba não é diferente.

Indagado por que então, o senador ainda não encontrou um vice para a sua chapa, Raniery respondeu que o fisiologismo ainda é uma dose muito forte na política, o famoso toma lá- dá cá e que tem partido fazendo leilão para isso.

“Não vamos fechar os olhar para isso e nesse quesito, Maranhão nunca foi generoso, daí as dificuldades”, salientou.

Contudo, opina que o fechamento de todas as chapas não só a do MDB só se dará no dia das convenções. “Até lá são muitas negociações, entendimento, diálogos, convergências e muitas divergências internas e pela minha experiência sempre foi assim e acho que não vai ser diferentes”, disse.

Segundo o deputado, conforme as pesquisas de opinião qualitativa, o quesito mais eloqüente é relativo à coerência, honestidade e probidade e neste o senador Maranhão ganha de todos os políticos da Paraíba.

“Não tem Ricardo Coutinho, Cássio Cunha Lima, Luciano Cartaxo que vençam no quesito probidade. Sinceramente, mãos limpas, Zé maranhão esta no ranking muito bem nesse ponto”, avaliou.

