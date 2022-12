Diplomado deputado federal, Murilo Galdino reafirma compromisso com os paraibanos

Diplomado pelo Tribunal de Justiça Eleitoral da Paraíba durante solenidade realizada no Teatro Pedra do Reino, em João Pessoa, na noite desta segunda-feira (19.12), o deputado federal eleito Murilo Galdino (Republicanos) dedicou sua diplomação ao irmão, o deputado estadual reeleito e presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino (Republicanos), também diplomado na cerimônia.

Acompanhado da esposa Rossana e dos filhos Antonio, Pedro e Marina, Murilo agradeceu aos 112.891 votos que recebeu nas eleições e afirmou que após a posse na Câmara dos Deputados – no dia 1º de fevereiro, o estado contará com um deputado municipalista no Congresso.

“Eis aqui minha maior referência de político, homem público, ser humano. Adriano, que Deus abençoe nossa caminhada nesses próximos anos. Como como você mesmo diz, façamos ‘uma Paraíba melhor e mais justa para todos’. Gostaria de agradecer a Deus, a minha família e aos meus 112.891 eleitores. E dedicar ao meu pai, que lá do céu deve estar muito contente com essa conquista. Quanto orgulho de nós, quanto orgulho dos filhos de Pocinhos”, disse Murilo, ex-vereador de Campina Grande e ex-secretário de Estado da Articulação Política. Estreante na campanha em nível estadual, foi eleito com votos em 222 dos 223 municípios paraibanos, numa demonstração de capilaridade rara no meio político.

Adriano Galdino, deputado estadual mais votado com 59.329 votos, agradeceu a população que confiou em seu nome e parabenizou o desempenho do Poder Legislativo, afirmando que todos os deputados cumpriram o seu papel e fizeram o “dever de casa” com competência.

“Com muita alegria e satisfação estou chegando aqui, mais uma vez. Quero agradecer a toda Paraíba, aos paraibanos, de forma bem especial para meu pai [in memoriam] e a minha mãe, que foram fundamentais por toda essa conquista e por todos esses passos que eu dei, sempre procurando construir, a cada dia, uma Paraíba melhor e mais justa para todos”, disse Adriano. “Quero oferecer o meu melhor e acredito que todos os demais que foram eleitos também darão o seu melhor, na busca de mais desenvolvimento”, acrescentou.

Além dos deputados estaduais, também foram diplomados na solenidade os eleitos para os cargos de governador, vice-governador, senador e deputados federais nas Eleições 2022.