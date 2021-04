É impressionante como só se fala em vacina, diz Bolsonaro em live

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que considera “impressionante” o fato de atualmente só se falar do uso de vacinas contra covid-19 ao destacar o custo bilionário para essas aquisições.

O comentário do presidente foi feito durante sua live semanal após o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, ter informado que um vermífugo popular teria efeito no tratamento de covid-19, segundo publicações.

“É impressionante como só se fala em vacina, né? Mas também é uma compra bilionária no mundo todo, então só a vacina”, disse Bolsonaro.

“Ninguém é contra a vacina, o Brasil, tirando os países que produzem a vacina, é o primeiro no mundo em valores absolutos que mais aplica”, emendou o presidente.

Em tom de ironia, após citar o nome do medicamento –Anitta –, Bolsonaro disse esperar que a rede social não derrubasse a live dele porque a droga teria comprovação científica, segundo ele.

O Brasil tem passado por um grave momento da pandemia, sendo alvo de críticas em relação à demora em imunizar sua população. O presidente, entretanto, tem defendido a atuação governamental nessa questão.

Bolsonaro, que durante boa parte do ano passado minimizou a utilidade das vacinas na atual crise sanitária e chegou a atacar algumas delas, mudou de discurso depois que a lentidão na compra de vacinas e no processo de imunização da população começou a ter efeito na sua popularidade.

Sem exército

Na transmissão, Bolsonaro desacreditou novamente a adoção de medidas de restrição social, criticando ações de partidos de esquerda no Supremo Tribunal Federal para garantir iniciativas nesse sentido. “Eu já falei que o nosso Exército não vai para a rua para manter o povo de casa, está decidido”, disse.

Para o presidente, já se perdeu muito com o lockdown no Brasil. Segundo ele, “está na cara” que é o pobre quem mais sofre com essa “política do fique em casa”.

Apesar das declarações de Bolsonaro, especialistas no enfrentamento à Covid-19 defendem a adoção da restrição de mobilidade social como uma das medidas mais eficazes para diminuir a velocidade de contágio do vírus.

Fonte: É Notícia