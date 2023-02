Em João Pessoa: mulher é flagrada nua na garupa de motocicleta

By

Uma cena bastante inusitada foi registrada na BR 230, no trecho próximo a passarela do bairro Renascer, que fica entre os municípios de João Pessoa e Cabedelo. As imagens de vídeo mostram uma mulher totalmente nua na garupa de uma moto. O fato tem viralizado nas redes sociais desde o início da madrugada desta quarta-feira, dia 8 de fevereiro.

Até o momento a identidade da mulher que aparece no vídeo não foi identificada. Nas redes, circulam comentários de que trata-se de uma influencer que faz parte da equipe de um famoso modelo que participou de reality shows, porém, essa afirmativa ainda não foi confirmada.

As imagens de vídeo mostram ainda que em determinado momento, a motocicleta chega a passar por um radar que, aparentemente, está desativado.