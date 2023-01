Em nota, Braiscompany fala em operações bloqueadas e socorro de reservas; confira

By

A Braiscompany elevou a tensão após a publicação de uma nova nota para clientes, nessa terça-feira (17/01), relacionada à crise que atravessa.

A financeira com sede em Campina Grande voltou a culpar a Binance por atrasos nos pagamentos ao alegar bloqueio em suas operações. A empresa fala em socorro de reservas para cumprir com as obrigações.

Antônio Neto Ais diz “está fazendo uso de todos mecanismos legais e de reserva para honrar os compromissos contratualmente agendados”. A nota caiu com uma bomba entre os investidores.