Especialista em terrorismo, assume comando da PF na Paraíba

De perfil discreto, a delegada Christiane Machado foi o nome escolhido para comandar a Superintendência da Polícia Federal na Paraíba. Ela substitui o delegado Marcelo Ivo de Carvalho. Pela primeira vez uma mulher assume o cargo no estado.

Especializada em proteção à ataques terroristas, Cristiane chefiou a divisão antiterrorismo por cinco anos e coordenou a proteção a ataques terroristas durante a Copa do Mundo de 2014 e nos jogos olímpicos de 2016, no Brasil.

Ela foi responsável pela condução dos depoimentos do ex-ministro Sérgio Moro, no inquérito que investiga suposta interferência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Polícia Federal. Inclusive, foi ela quem encaminhou ofício ao Supremo Tribunal Federal (STF) para ouvir o ex-presidente presencialmente.