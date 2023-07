‘Eu não tenho dúvidas que Romero Rodrigues será candidato’, diz Adriano sobre disputa para prefeito de Campina em 2024

By

“De 0 a 10, é 10. Eu não tenho dúvidas sobre a candidatura de Romero Rodrigues a prefeito de Campina Grande no próximo ano.” A declaração polêmica é do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino (Republicanos) durante entrevista ao programa 60 Minutos, do Sistema Arapuan de Comunicação nesta terça-feira (11).

Ela acontece após o parlamentar ser indagado durante entrevista pelos apresentadores sobre as conversas nos bastidores entre os integrantes da legenda republicano e o deputado federal Romero Rodrigues em evento que aconteceu na Rainha da Borborema nessa segunda-feira.

Para Galdino, Romero tem a sua disposição toda uma estrutura, com tempo de TV e recursos partidário, para disputar o pleito. Ele afirmou ainda que sentiu do próprio Rodrigues, em suas falas internas, a vontade em disputar a prefeitura da cidade contra Bruno Cunha Lima (PSD).

Ele pontuou ainda que, essa certeza, tem ganhado força a cada dia diante do silêncio nas declarações públicas do deputado que, em nenhum momento, negou publicamente a disposição em ir para a disputa contra Bruno.

Fonte: Portal Paraiba