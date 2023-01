Ex-ministro Anderson Torres é preso pela PF ao desembarcar em Brasília

O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, foi preso na manhã deste sábado (14) após desembarcar no Aeroporto Internacional de Brasília.

A prisão foi efetuada pela Polícia Federal logo após a viagem de Torres dos Estados Unidos com direção ao Brasil.

A prisão do ex-ministro foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Torres era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal quando ocorreram a invasão e depredação do Palácio do Planalto, do Congresso e do STF por bolsonaristas radicais que defendem um golpe para derrubar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A suspeita é que o ex-auxiliar de Bolsonaro, em conjunto com setores da Polícia Militar do DF e de militares, tenha atuado para facilitar a ação dos terroristas bolsonaristas. O ex-ministro nega.

Fonte: MaisPB