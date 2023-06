Ex-presidente da Câmara de CG é assaltado e espancado em sua loja de automóveis

Na tarde desta sexta-feira, 16,o ex-vereador e empresário campinense Nelson Gomes foi vítima de um assalto em sua loja de automóveis. Dois indivíduos mascarados e armados invadiram o estabelecimento, ameaçaram o empresário, agrediram-no e levaram diversos objetos de valor, como um iPhone, cordão de ouro, relógio, pulseira, entre outros.

O crime ocorreu na rua Quintino Bocaiuva, número 50, no bairro da Palmeira. Nelson Gomes relatou que os criminosos estavam armados e agiram com violência, causando temor e pânico no local. Segundo o empresário, as câmeras de segurança já estão sendo analisadas pelas autoridades policiais e a placa do veículo utilizado pelos assaltantes foi obtida durante o assalto.

A polícia, já está em campo, em busca dos dois criminosos e de um terceiro suspeito, que estava aguardando em um veículo próximo à esquina. Nelson Gomes compareceu à Delegacia de Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência e espera que os responsáveis sejam localizados e presos o mais rápido possível.

O assalto ocorreu em plena luz do dia, deixando familiares, funcionários e amigos em estado de alerta e preocupação. As autoridades policiais estão empenhadas em investigar o caso e trazer justiça para o empresário Nelson Gomes. Está não é a primeira vez que o ex-vereador é vítima de bandidos.

Nelson Gomes, familiares e amigos esperam que a polícia consiga identificar e capturar os responsáveis pelo assalto, trazendo um desfecho positivo para esse episódio lamentável.

Fonte: Simone Duarte