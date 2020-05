Ex-superintendente da PF do Rio contradiz Bolsonaro e confirma que Flávio era investigado

By

Ex-superintendente da PF do Rio contradiz Bolsonaro e confirma que Flávio era...

O ex-superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro Carlos Henrique Oliveira confirmou em depoimento nesta quarta-feira (13) que o senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, era investigado em um inquérito em curso na Superintendência do Estado, informa reportagem do Globo.

A declaração contradiz o que havia dito Jair Bolsonaro sobre seu filho e foi dada em depoimento prestado aos investigadores no âmbito da denúncia feita pelo ex-ministro Sergio Moro de que o presidente interferiu no comando da instituição.

A existência do inquérito pode ser o fato concreto de interesse de Bolsonaro na interferência da PF. Em reunião ministerial realizada no dia 22 de abril, Bolsonaro teria dito, segundo pessoas que assistiram ao vídeo do encontro, que trocaria os cargos de chefia da PF para proteger sua família.

Fonte: Mário Sorrentino