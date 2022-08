EXCLUÍDO: YouTube retira do ar live de Bolsonaro

Com nova diretriz, o YouTube retirou do ar nesta quarta-feira (10/08) uma transmissão do presidente Jair Bolsonaro (PL), ocorrida no dia 18 de julho no Palácio da Alvorada. Na ocasião, na tentativa de desacreditar a segurança do processo eleitoral brasileiro, o chefe do Executivo se reuniu com cerca de 40 embaixadores de vários países e se valeu de um Power Point para reiterar suspeitas já desmentidas desde 2020 às urnas eletrônicas e criticar ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF).

As diretrizes atualizadas nesta quarta incluem, além de falsas acusações sobre o pleito de 2018, postagens que questionem o resultado das eleições de 2014.