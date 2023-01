Governo Bolsonaro pagou R$ 125 mil a quatro empresas de Sousa e mais R$ 20 mil a um comércio de Nazarezinho

Ao G1, a Leleka informou que o valor se refere a serviços de aluguel de tendas e grades de segurança para eventos realizados em Campina Grande e Caicó, no Rio Grande do Norte. No dia 9 de fevereiro do ano passado, o ex-presidente esteve no estado vizinho para cerimônia de chegada das águas do Rio São Francisco. Já em 19 de fevereiro de 2021, ele desembarcou no aeroporto de Campina Grande, antes de uma visita em Pernambuco. Neste mesmo dia, R$ 10.620,00 foram pagos ao Hotel Village Confort, na cidade.

Sousa foi a cidade do estado onde o presidente mais gastou dinheiro no cartão corporativo. Outros R$ 38.190,00 foram pagos para a empresa FH Serviços de Alimentação no dia 24 de setembro de 2020. No dia 16 deste mesmo mês, o Restaurante e Pousada do Totô na cidade recebeu R$ 3.408.