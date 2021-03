Homem mata casal de idosos a golpes de machado e é linchado pela população em Livramento

By

Uma verdadeira tragédia chocou a população do município de Livramento no início da manhã desta terça-feira(16). Isso porque um casal de idosos foi brutalmente assassinado a golpes de machado em sua própria residência.

Segundo informações apuradas pelo portal De Olho no Cariri, um homem identificado como Júlio, que era vizinho das vítimas, adentrou à casa dos idosos, conhecidos popularmente por Pompeu e Dora, e cometeu a ação criminosa a golpes de machado.

Uma neta do casal que era deficiente também foi ferida e socorrida para a unidade de saúde.

As duas vítimas foram encontradas mortas pelos parentes do casal. Após cometer o ato, o autor do crime, que possui distúrbios mentais, foi para o meio da rua expondo o machado e confessando que teria matado o casal de idosos.

A população revoltada conseguiu conter o assassino e tentou linchá-lo. Populares conseguiram amarrar o criminoso em uma casa até a chegada das forças policiais.

A Polícia Civil já está no local e aguarda a chegada do IML para a remoção dos corpos.

Fonte: Olho no Cariri