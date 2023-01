By

O corpo de um homem foi encontrado pela polícia, na manhã desta terça-feira (24), no bairro Gramame, em João Pessoa. A perícia do Instituto de Polícia Científica (IPC) foi acionada para identificação do cadáver.

Em análise, a perícia constatou rigidez cadavérica, o que pode indicar que a morte pode ter ocorrido há poucas horas. A vítima também apresenta marcas de pedradas e rosto desfigurado.

Fonte: T5