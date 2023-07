Hospital de Clínicas de Campina Grande realiza exames do Pâncreas e de Intestino

O Hospital de Clínicas de Campina Grande amplia a oferta de serviços de diagnóstico por imagem, com exames específicos para o pâncreas e intestino. Desde o último sábado (1º), a unidade conta com a realização de exames de Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE) e Colonoscopia.

A CPRE é uma técnica que utiliza, simultaneamente, a endoscopia digestiva e a imagem fluoroscópica para diagnosticar e tratar doenças das vias biliares e pancreáticas. O médico endoscopista, Daniel Vilela, explica que comparado a outros exames endoscópicos, o CPRE é um exame de alta complexidade, realizado sempre com a presença do médico anestesista.

“Esse é um procedimento minimamente invasivo para tratamento de doenças das vias biliares, extração de cálculos [pedras], drenagem de tumores obstrutivos e também para esclarecimento de dúvidas diagnósticas. Uma das vantagens do procedimento é que, além de permitir um diagnóstico mais preciso, também é possível tratar doenças sem grandes cirurgias, como a retirada de pequenas pedras ou até a dilatação dos canais biliares com cateteres ou stents”, detalha.

Além do CPRE, o Hospital de Clínicas de Campina Grande também dá início aos exames de colonoscopia

O procedimento consiste em analisar o interior do intestino usando um tubo fino e flexível com uma luz e uma câmera na ponta, conhecido como colonoscópio. Com esse aparelho, é possível identificar lesões sugestivas de câncer colorretal, pólipos e outras condições médicas.

Para a médica endoscopista,Tamirys Guimarães, a realização dos procedimentos permite mais qualidade e eficiência no resultado dos exames de imagem realizados na unidade. Ela também explica que é um exame de rotina, que precisa ser feito a cada 5 anos, a partir dos 45 anos de idade. “Todas as pessoas, a partir dos 45 anos, já devem realizar esse exame de rastreio, principalmente as que tem um histórico familiar de câncer de intestino, algum desconforto abdominal ou sangramento retal. O início dos dois procedimentos aqui pelo Hospital de Clínicas representa um g anho enorme para a saúde da população, que passa a ter mais uma opção para atender à alta demanda”, avalia.

No primeiro dia de realização dos exames foram beneficiadas duas pacientes com a CPRE e outros cinco com colonoscopia. De acordo com o diretor-geral do hospital, Thyago Morais, inicialmente, os procedimentos serão realizados uma vez na semana, atendendo aos pacientes em fila de espera, já cadastrados.

“Essa era uma necessidade da população e agora podemos atender aqui na unidade. No primeiro momento, vamos realizar os exames só aos sábados, para dar vazão à fila existente, mas nossa expectativa é estender para outros dias da semana e ampliar a oferta”, explica.

O Hospital de Clínicas é referência em cirurgias eletivas para o interior do estado. Já realizou mais de 4 mil cirurgias em 2023. O acesso aos procedimentos no hospital se dá através da regulação por meio da Central Estadual de Regulação do Programa Opera Paraíba, onde o usuário encaminha a solicitação de cadastro junto às USFs das Secretarias de Saúde de cada município.

Fonte: Secom/PB