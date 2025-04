By

Ibovespa fecha com forte alta de 1,79%

O índice da bolsa de valores brasileira (Ibovespa) fechou o último pregão com forte alta de 1,79% aos 134.580 pontos.

A última vez que o índice encostou nesse patamar foi em setembro do ano passado, quando fechou em 134.960 pontos.

O bom desempenho foi puxado pelo recuo dos juros futuros, alimentado pela percepção de um Banco Central menos conservador, e por conta de sinalizações mais favoráveis de autoridades do banco central americano para o corte de juros.

O anúncio de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, de que houve conversas entre a a China e o país norte-americano também influenciou no resultado. Porém, ainda não há novidades sobre o encerramento da guerra comercial entre os dois países.

Vale teve alta de 1,56%. Entre os bancos, destaque para as units do Santander, que avançaram 3,81%.

Já as ações da Azul registraram a maior queda do índice, com recuo de quase 25%.

Fonte: Brasil 61