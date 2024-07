Inscrições do Prouni para o segundo semestre começam nesta terça-feira

As inscrições para o Prouni (Programa Universidade para Todos) do segundo semestre de 2024 começam nesta terça-feira (23). Nesta etapa, serão ofertadas 243.850 bolsas em diversos cursos. Os candidatos poderão se inscrever até 26 de julho pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, segundo o calendário publicado pelo Ministério da Educação no dia 17 deste mês.

Para participar do processo seletivo, é necessário que o candidato tenha feito o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) nas edições de 2022 ou 2023. Também é preciso ter obtido nota mínima de 450 pontos na média das cinco provas e nota acima de zero na redação.

Além disso, devem ser cumpridos critérios socioeconômicos, incluindo renda familiar per capita que não passe de um salário-mínimo e meio para bolsas integrais e três salários-mínimos para bolsas parciais.

ACESSE O PORTAL ÚNICO DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR AQUI

Calendário

O processo seletivo terá duas chamadas sucessivas. Confira as principais datas:

Inscrições: 23 a 26 de julho;

23 a 26 de julho; Resultados da 1ª chamada : 31 de julho;

: 31 de julho; Resultados da 2ª chamada : 20 de agosto;

: 20 de agosto; Lista de espera: Interessados devem manifestar interesse por meio da página do Prouni, nos dias 9 e 10 de setembro.

Prouni

Criado em 2004, o Programa Universidade Para Todos oferta bolsas de estudo (integrais e parciais) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em faculdades privadas.

O programa ocorre em duas etapas anuais e tem como público-alvo o estudante sem diploma de nível superior. Como critérios para seleção dos candidatos, o Prouni considera a renda familiar bruta mensal, por pessoa; se o candidato cursou integralmente o ensino médio em escola da rede pública ou na condição de bolsista integral em instituição privada de ensino médio, ou ser pessoa com deficiência, entre outros previstos na legislação.

Instabilidades

No primeiro semestre, por conta de instabilidades no site, os resultados da segunda chamada foram divulgados dias depois do previsto. Segundo o MEC, aquela é a maior oferta de bolsas desde a criação do programa em 2005. O candidato pré-selecionado deve entregar a documentação na instituição de ensino superior para comprovação dos dados informados. A apresentação pode ser feita presencialmente na instituição ou por meio eletrônico.