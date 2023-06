Bueno Aires, da Fiji, empresa de criptomoedas, é preso no Rio e deve ser encaminhado à Paraíba nas próximas horas

By

Bueno Aires, o dono da Fiji Solutions, empresa que atua no mercado de criptomoedas a partir de Campina Grande, foi preso nesta quarta-feira (14), no Rio de Janeiro, por ordem da Justiça, a pedido do Ministério Público da Paraíba (MPPB).

Bueno foi preso no Rio de Janeiro, em operação do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado (GAECO), no âmbito de uma investigação por abuso sexual infantil e estelionato. Ele tinha um mandado de prisão temporária em aberto.

Bueno Aires passará por audiência de custódia e deverá ser encaminhado a um presídio da Paraíba.

Bueno Aires é conhecido por ser o proprietário da Fiji Solutions, empresa que negocia criptomoedas e promete rendas mensais fixas, assim como a Braiscompany. A partir de março deste ano, o Ministério Público da Paraíba (MPPB) recomendou o pagamento aos clientes lesados em até 72 horas. A empresa tinha prometido iniciar no mesmo mês, mas não se concretizou.

Por conta disso, no mês de abril, o MPPB solicitou o bloqueio do patrimônio da empresa, avaliado em R$ 399 milhões, e bens pessoais dos três sócios, incluindo imóveis, automóveis, aplicações e valores localizados em instituições financeiras. Em seguida, a pedido da Polícia Federal, a 4ª Vara Federal de Campina Grande determinou a apreensão dos passaportes dos donos da empresa, levando em conta indícios de pirâmide financeira.

Desde a primeira recomendação, os clientes lesados ainda não receberam seus investimentos de volta. No mês passado, Bueno revelou que pretendia iniciar o pagamento dos investidores no dia 21 deste mês de junho.

Fonte: Blog do Ninja