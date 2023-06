Previsão de fortes chuvas no final de semana em João Pessoa e mais 31 municípios do Litoral

By

Previsão de fortes chuvas no final de semana em João Pessoa e...

João Pessoa e mais 31 municípios do Litoral Paraibano estão em alerta para a possibilidade de fortes chuvas nas próximas horas. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o órgão, o novo aviso meteorológico passou a valer a zero hora deste sábado (17). Com base nos dados obtidos, o Inmet emitiu alerta de classificação Vermelha, apontando chuva forte, superior a 60 mm/h (milímetros/hora) ou acima de 100 mm/dia.

Como consequência das chuvas, o instituto não descarta a possibilidade de grandes alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas.

Para este sábado, a possibilidade de chuva é de 75%, já para o domingo, as chances de um dia chuvoso na capital paraibana é de 69%.

Confira os municípios que estão em alerta:

Alhandra 2500601 PB

Baía da Traição 2501401 PB

Bayeux 2501807 PB

Caaporã 2503001 PB

Cabedelo 2503209 PB

Caiçara 2503605 PB

Capim 2504033 PB

Conde 2504603 PB

Cruz do Espírito Santo 2504900

Cuité de Mamanguape 2505238 PB

Curral de Cima 2505279 PB

Itapororoca 2507101 PB

Jacaraú 2507309 PB

João Pessoa 2507507 PB

Lagoa de Dentro 2508208 PB

Logradouro 2508554 PB

Lucena 2508604 PB

Mamanguape 2508901 PB

Marcação 2509057 PB

Mataraca 2509305 PB

Pedras de Fogo 2511202 PB

Pedro Régis 2512721 PB

Pitimbu 2511905 PB

Rio Tinto 2512903 PB

Santa Rita 2513703 PB

Sapé 2515302 PB

Tacima 2516409 PB

Serviço de urgência

Equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) estão de prontidão e monitoram áreas de risco da Capital, como barreiras, encostas e comunidades ribeirinhas. O objetivo é minimizar os transtornos e assegurar a integridade da população, principalmente das pessoas que moram nessas áreas.

“Os cuidados precisam ser redobrados. O Sistema de Proteção e Defesa Civil permanecerá atento e vigilante durante o período e intervirá sempre que houver necessidade, por iniciativa própria, ou quando for acionado, com o objetivo de prestar a resposta que o momento exigir”, afirmou o coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves.

Informações à Defesa Civil devem ser feitas através do WhatsApp 9 8831-6885, que funciona 24 horas.