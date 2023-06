Republicanos e Romero ajustam data para evento do partido em Campina Grande

O novo presidente do Republicanos em Campina Grande, deputado federal Murilo Galdino, prepara um evento de filiações para o próximo dia 30 de junho, mas a data pode sofrer mudança.

O motivo é uma viagem que um convidado ilustre fará neste dia: o também deputado federal Romero Rodrigues (PSC). O ex-prefeito de Campina Grande tem sido cobiçado pela legenda.

Murilo e o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Glaidno, intensificaram nas últimas semanas o convite para o ex-prefeito se filiar ao Republicanos e disputar a PMCG em 2024.

Romero confirmou que estará no evento do Republicnaos, a depender do ajuste na data. O encontro também marcará a posse de Murilo à frente do partido na Rainha da Borborema.