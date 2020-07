Jesus se acerta com Benfica e comunicará ao Flamengo nas próximas horas

Rio – O título do Campeonato Carioca e os pedidos dos torcedores do Flamengo balançaram Jorge Jesus, mas não fizeram o comandante desistir de retornar para Portugal. O treinador, de 65 anos, acertou com o Benfica e vai comunicar ao Rubro-negro nas próximas horas da sua decisão. O vínculo do Mister com o clube português será de três anos.

A vitoriosa passagem do treinador pelo Flamengo se encerra após pouco mais de um ano. Sob o comando de Jorge Jesus, a equipe carioca conquistou um Brasileiro, uma Libertadores, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Taça Guanabara e um Campeonato Estadual.

Ao todo Jorge Jesus comandou o Flamengo em 57 partidas. O seu retrospecto foi amplamente positivo e impressionante. Foram 43 vitórias, 10 empates e apenas quatro derrotas da sua equipe entre 2019 e 2020.

Jorge Jesus irá retornar para o Benfica, clube que também fez história. Ele comandou a equipe portuguesa de 2009 a 2015. Entre os principais títulos do Mister no comando do clube de Lisboa estão três títulos do Campeonato Português.

Fonte: O Dia /Venê Casagrande