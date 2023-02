Jovem é morto com golpe de faca após discussão no Sertão da Paraíba

By

Jovem é morto com golpe de faca após discussão no Sertão da...

Um jovem, de 25 anos, foi morto com golpes de faca após discussão em um estabelecimento comercial. O caso aconteceu em Bonito de Santa Fé, no Sertão da Paraíba. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Equipes da Polícia Militar (PM) foram acionadas em sequência e iniciaram buscas ao suspeito, que foi detido.

A vítima foi identificada como Francisco Alves do Nascimento, de 25 anos. O suspeito, de 36 anos, foi localizado nas imediações da casa onde mora. A polícia também identificou a arma usada no crime. O objeto ainda estaria sujo de sangue.

O suspeito foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil em Cajazeiras, também no Sertão do estado. O suspeito teria, inclusive, praticado duas tentativas de homicídio da mesma maneira. Ele havia deixado o sistema prisional há cerca de 10 dias após ter sido preso por violência doméstica.

Fonte: T5